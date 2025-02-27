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Женя Любич – петербургская певица мировой величины! Её часто называют "русской француженкой". В России она прославилась, прибыв из Франции в 2009 году, когда о ней многие уже знали, как об участнице французского проекта Nouvelle Vague. C ними она успела объехать множество стран и покорить немало престижных сцен, включая парижскую "Олимпию".

Женя является автором более трехсот песен на русском, английском и французском языках, часть из которых выпущена на альбомах и EP. А полюбившийся во всем мире трек "Russian Girl" стал визитной карточкой певицы и интернациональным хитом.

В программе вечера в джаз-клубе Игоря Бутмана – песни Жени, написанные в джазовой стилистике, и джазовые стандарты. Обязательно будут исполнены и известные композиции Жени: интернет-хит "Колыбельная Тишины" из фильма "Он – дракон", дерзкая "Пагубно" и романтичная "Галактика".

Фото: предоствлено организаторами