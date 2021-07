Певица Женя Любич – об истории "Russian Girl", опозданиях и крышах Петербурга

Ближайший концерт – уже завтра, 6 июля.

Совсем недавно Piter.tv публиковал рекомендацию от певицы Жени Любич о том, как правильно справляться с жарой. С возвращением аномальной погоды в город Piter.tv публикует полную версию беседы с артисткой, в которой нашлось место и петербургской романтике, и взглядам на современную фем-оптику, и на творческие планы. Ближайший концерт – уже завтра, 6 июля, на крыше Roof Place в Петербурге.

Недавно вы написали у себя в инстаграме, что ваш любимый формат летних выступлений – на крышах. Почему вам нравятся такие выступления?

Мне кажется, что когда ты поднимаешься на крышу и видишь город с высоты, то возникает такое безусловное чувство любви к тому, что ты видишь, как к маленькому ребёнку. Когда я поднимаюсь на какую-то высоту, будь то колоннада Исаакиевского собора или та же крыша Roof Place, то какие-то вещи в отдалении кажутся ближе. То есть от того, что ты отдаляешься, действительно возникает близость. И в этом есть какая-то музыка.

Когда это ещё обрамляется песнями, и у меня есть возможность в моменте на высоте делиться своим творчеством и озвучивать этот музыкальный фильм под названием Петербург – это ни с чем не сравнимое ощущение. Буквально крылья за спиной вырастают. Я надеюсь, что это происходит не только со мной, как с артистом на сцене, но и у тех, кто приходит (и порой прилетает!) на наши концерты. Это особый формат летних выступлений, открытый воздух, небо над головой – Питер с высоты. Так что всех зову на свой концерт!

Есть ли у вас такая песня, которая нравится вам больше остальных?

Я не буду исключением и отвечу банально. Как правило, у тех, кто сами пишут музыку и слова, любимый трек - это крайний трек, то есть то, что было написано или выпущено только что, потому что в этом ещё присутствует вибрация создания.

Я только что выпустила сингл, который называется "Лето" – он состоит из трех песен и 2-х видео. Могу рассказать об этих треках, потому что они все сейчас актуальные для меня, они любимые.

"Белая ночь" – песня о душе. Когда ночь становится белой, то мы открываем в себе пространство для чуда, вдруг приходят ответы на какие-то "свои" вопросы, и мы начинаем видеть мир как-то иначе. Написала я эту песню, когда мне было лет 17, и она долго ждала своего часа, и, как вы поняли, вышла композиция только сейчас. Первый импульс, когда песня была написала, был очень искренним, в чём-то даже наивным, но настоящим. Я очень рада, что мне удалось этот импульс сохранить в музыке, не растерять его.



Песня "Лето" очень романтичная, она даёт надежду. Там есть такие слова:

Август

С неба падали звёзды

Пора мечтать о серьёзном без слов

Всем планам наперекор

И несмотря на эти слова про август, мне кажется, что эта песня созвучна всем трём летним месяцам. В ней есть ритм и настроение лета. Интересно, что видео, которое мы выпустили недавно на эту песню, фактически иллюстрирует наше выступление на Roof Fest, и этот клип соткан из кадров фильма "На Высоте" от режиссёра Кирилла Даровских. Кирилл также является одним из создателей фестиваля Roof Fest, и его кино посвящёно этому музыкальному проекту - от мечты до ее воплощения! Фильм - художественный, и сейчас он ездит по закрытым показам, но скоро выйдет в прокат, а пока что в качестве некого трейлера к этой киноработе и ещё в качестве зарисовки к нашему ближайшему концерту 6 июля на Roof Fest мы решили выпустить клип "Лето". По сюжету и в фильме и в нашем музыкальном видео я опаздываю на выступление и стараюсь успеть, срезая путь через петербургские дворы и крыши…

"Будь что будет" – так называется моя песня, и ещё это классный девиз на каждый день и на любой момент по жизни. Для меня это про то, когда ты действительно отпускаешь все и доверяешь происходящему.

Видео, которое мы снимали на этот трек в гостинице "Астория" с потрясающим видом на Исаакиевский собор, уже вышло, оно чёрно-белое, и по стилистике оно чем-то похоже на фильм Вима Вендерса "Небо над Берлином" – только у нас это небо над Петербургом. Сам трек очень лёгкий, летний – это такой типичный французский шансон. Но мне кажется, что лучше это все слушать и смотреть, чем об этом рассказывать. Так что слушайте сингл "Лето", смотрите клипы на песни сингла, вдохновляйтесь и приходите 6 июля на музыкальную встречу со мной на крышу Roof Place!

Вот в клипе вы опаздываете на концерт. Были ли у вас подобные случаи в реальной жизни, вам знакома такая ситуация?

Самый яркий случай был в Швейцарии, когда мы опаздывали на интервью с группой "Nouvelle Vague". С ними я довольно долго работала с 2008-го по 2010 год, я фактически жила в Париже, и из Парижа мы отправлялись на гастроли по всему миру.

Как-то мы оказались с выступлением в Швейцарии, у нас был саундчек и после него - концерт. Но у нас было запланировано интервью. Мы были уже довольно уставшие – вторая половина тура, позади 13 городов и впереди ещё пять. Ужасно хотелось спать, поэтому мы затянули время. После саундчека мы прилегли на кушетках в гримерке, и тут вбегает организатор и говорит: "Слушайте, ребята, вы же понимаете, что у вас через 15 минут интервью, прямой эфир? Вам надо уже быть там, вы с ума сошли, что вы тут разлеглись и спите? Вам уже нужно быть на студии и выступать".

Я помню, как мы влетели в машину этого организатора, а он, нарушая все правила движения, едет по встречке, чуть ли ни на красный свет. Напомню, что в Европе это всё карается гораздо жестче, чем в России. Я не знаю, как он на это пошёл. Было ощущение что мы на этой машинке маленькой летим над городом, влетаем в студию, но мы успели очень быстро всё отстроить. Каким-то чудом я не забыла слова, спела все и даже что-то сказала.

Ваша музыка появилась недавно в фильме "Кроличья Лапа". Какие-то ещё фильмы на подходе, может быть?

В скором времени должен выйти фильм Романа Качанова, который называется "Марш утренней зари". Там звучат две моих песни. Одна называется "Часы", название другой пока не могу озвучить, потому что режиссер попросил держать это в тайне до выхода картины.

"Часы" я исполнила для кинокартины а-капелла. В кадре мы видим актрису, а я озвучила ее роль в моменте исполнения песни. Вторую мою песню в фильме исполняют 4 героини, и мы услышим их голоса. Но я планирую совместно с выходом фильма в прокат выпускать оба трека в своём исполнении.

Ещё один саундтрек появится в новом фильме Кирилла Соколова, которого многие знают по его работе "Папа, сдохни!". Там прозвучала моя песня "Russian Girl", а режиссеру видимо понравилось, как это все сработало. И наверное поэтому он обратился ко мне вновь не так давно с просьбой записать ещё 1 трек, и в ближайшем будущем мы все сможем ознакомиться с тем, что из всего этого вышло!

Вы упомянули свой французский период, когда вы активно выступали с группой Nouvelle Vague и жили в Париже. Потом вы вернулись, чтобы продолжать собственное творчество именно в России. В вашем репертуаре – песни на трех языках: английском, русском и французском. Скажите, на каком языке для вас пишется легче и отличаются ли как-то песни, которые написаны на разных языках? По идее, эмоциям, по слову?

Бывает, что сначала приходит текст песни. Как правило, он рождается из какого-то зрительного образа. Я вижу сначала картинку, какой-то сюжет – это похоже на кадры из "фильма", который я вижу где-то внутри, с закрытыми глазами. После приходят слова, которые диктуют определённые интонации, мелодику, задают ритм. Или напротив - сначала приходит музыка, мелодия, и она формирует выбор языка и слов, например, я понимаю, что к какой-то мелодии подойдёт текст только на французском. По такому принципу песня L"Etoile очень долго не записывалась. Мелодия была абсолютно французская, и мне нужен был французский текст, но он никак не шёл. Слова не приходили.

В итоге я поехала в Париж на очередную запись и там встретилась с коллегой по имени Аньес Гейро - она музыкант, певица, лидер группы La Feline, и еще по совместительству она преподает в Сорбонне философию экзистенциализма. Я подумала, что она -то точно сможет помочь мне написать текст. Я сыграла ей музыку, объяснила, какие мысли и смыслы могли бы быть в этой в песне, и буквально на следующее утро после нашей беседы она прислала мне готовый текст песни. В 2015 году я записала эту песню в Париже на студии "Nouvelle Vague", и она вошла в альбом "Азбука Морзе / Code Morse". Но я это все к тому, что с момента замысла, появления мелодии и гармонии до полной реализации прошло несколько лет. Тем не менее результат стоил этого ожидания! Я горжусь тем, что получилось!

И все-таки, отвечая на вопрос о выборе языка, я хочу сказать, что для меня первична музыка! Впрочем и текст – это тоже музыка. И на этом перекрёстке - музыки и музыки слов для меня базируется все!

Вы сейчас на даче находитесь, верно?

Да, я за городом и это определенно пространство, наполняющее энергией. За городом свежий воздух, приятный ветерок. Но в городе все равно приходится бывать - у нас и концерт 6 июля в Питере, и ещё много студийной работы.

От жары спасаюсь разными способами - пью много воды, стараюсь в эти жаркие дни есть побольше всяких "зеленых" овощей. Ещё помогает горячий травяной чай, причём он иногда помогает лучше холодных напитков. Мне нравится сбор из зверобоя, ромашки, тысячелистника, мяты, листьев смородины и малины.

А ещё я хожу в баню, не каждый день конечно, но где-то раз в неделю. На фоне бани жара становится похожей на прохладу! Кстати, Вы знаете, что выносливость организма определяется не только ситуацией, когда нужно выдержать холода, но и когда необходимо выдержать высокую температуру окружающей среды! И лучше всего для тренировки выносливости и иммунитета подходят контрастные процедуры, например, контрастный душ, или баня, а потом обливание холодной водой… Я это все практикую.

Давайте поговорим о самой популярной вашей песне – Russian Girl. Как она была написана?

Как раз в тот момент я много путешествовала с "Nouvelle Vague". При этом я ещё училась в магистратуре в Смольном институте свободных искусств и наук при СПБГУ. Я находилась между Питером и Парижем, и песня возникла между двумя этими городами и странами. Когда я начинала работать с "Nouvelle Vague", я чувствовала себя странно. Я понимала, что есть много всяких культурных различий – на уровне менталитета, на уровне культуры, эмоциональных реакций…

А в чем они заключаются?

Например, мы сидим в кафе. Все что-то заказывают, и нам приносят воду в графине. У нас в семье и в моем окружении принято, что если рядом есть мужчины, то они наливают воду женщинам в бокалы. Но в Европе об этом никто не знает и не думает, и ты можешь просидеть тупо весь вечер и задавиться вопросом, почему тебе не налили воды.

На тот момент в 2008-м году для меня это было странно, и не только это – например, открыть дверь и пропустить даму вперед, если речь не идёт о лифте или экстремальной поездке на чем-то - для меня это нормально, но в Европе - другие правила на сегодняшний день, точнее этих правил там нет.

Вот ты подходишь к человеку, здороваешься. Во Франции целуются при встрече в щеку два раза. А у нас – три. И вот ты тянешься за поцелуем в третий раз, а человек от тебя отпрыгивает и не понимает вообще, чего ты от него хочешь. И постоянно возникали такие вот неловкие моменты, и на фоне этих ситуаций (чем-то они были даже болезненными для меня) родилась песня.

Бывало, мне приходилось доказывать и рассказывать, что у нас, в России принято вот так. Но я не часто встречала понимание в ответ на свои доводы. В определённой степени это было непростое испытание.

В какой-то момент я решила написать об этом песню, и она очень выручила меня в тот период жизни. Как показывает практика, юмор и самоирония помогают не только мне, и очень многие откликнулись на этот трек. Увидела в TikTok, что Russian Girl перепевают по-своему самые разные люди - там прошлым летом случился какой то бум! А вообще к песне обращаются не только в России, но и из других стран. Например, в Берлине поют "I"m just a simple German girl, I"ve got Jager in my blood", во Франции – "I"m just a simple French girl, I"ve got wine in my blood".

Песня превратилась из просто моей в народную и чуть ли не в международную. Я очень рада, что сегодня "Russian Girl" живёт своей жизнью.

От Russian Girl – к Russian Woman. В этом году большой резонанс вызвала песня певицы Манижи, которую отобрали на Евровидение. На ваш взгляд, кто такая русская девушка/женщина?

Для меня русская девушка и русская женщина – это в первую очередь про душу, про умение прощать, умение любить, где-то в чем-то промолчать, проявить мудрость, про внутреннюю красоту. Русские девушки отличаются красотой внешней, но также истинно русские девушки отличаются красотой внутренней. Для меня это основное отличие.

Я помню, что всегда поражалась, когда я приходила домой, например, в гости к европейским девушкам, то попадала в какой-то коллапс. У них какой-то немыслимый бардак, где всё не на своих местах, где всё как-то не очень убрано и выглядит неопрятно. И готовить они сами не очень любят и толком не умеют. Может быть просто я нарывалась на такие случаи, когда я общалась с девушками творческих профессий, и понятно, что наверное им не до этого. Но для меня это важно, чтобы дома был какой-то порядок, чтобы пространство дома наполняло тебя ресурсом.

Что касается Евровидения, то я честно говоря давненько перестала следить за самим конкурсом, и мне кажется, что он с каждым годом теряет свою актуальность, потому что уровень и качество этого мероприятия, на мой взгляд, все ниже и ниже. Это моё мнение, я не претендую на истину и не хотела бы, чтобы это прозвучало как какое-то заявление громкое, но для меня это так. Потому что мне нравится больше музыка авторская, индивидуальная, с каким-то творческим чувственным посылом, а на Евровидении больше акцент ставится на какие-то другие вещи, на шоу, эпатаж, хайп. На какие-то социальные моменты и прочее. И насколько это совместимо с "артом" и насколько такой подход позволяет творить по-настоящему, оставляя след в искусстве - это большой вопрос.

Что касается самой Манижи, то я ей симпатизирую. Всё-таки она является автором–исполнителем, а это большая ценность. Она не просто поет и перепевает чужие песни, она пишет свои треки сама и делится своим видением мира. Для меня это имеет большое значение, как для человека, который занимается тем же. В любом случае ты что-то проживаешь по - своему, ты прорабатываешь какую-то боль, что-то видишь не так, как все и делишься этим.

Вы сказали, что для вас русская девушка – это про любовь, уют в доме. Вы наверняка знаете, что сейчас в обществе очень бурно обсуждаются идеи феминизма, равноправия, и в этой концепции девушка не обязана уметь готовить и ухаживать за бытом. Какой ваш взгляд на эти идеи?

Мне не очень близки идеи феминизма. Вся вот это гендерная философия, которая сейчас пропагандируется в американском обществе и нам навязывается, мне это не очень близко. Что касается каких-то бытовых умений, мне кажется, что они просто лишними не будут. Это здорово, когда ты умеешь быть в гармонии с собой и в гармонии с окружающим тебя пространством. И умеешь создать эту гармонию внутри себя и вокруг себя.

Часто это очень связанные вещи, какие-то скажем традиционные течения, знания, философия, они говорят о том, что действительно есть какие-то типичные для женщины умения. И если это передается из поколения в поколение - допустим, если у меня мама готовит круто борщ, и она меня научила этому, то в этом есть какая-то преемственность, в этом есть какая-то традиция. Я вот такие вещи очень люблю, это что-то, что связывает нас с нашими корнями. Если говорить о каких-то просто элементарных вещах, просто о порядке в доме, например, то мне кажется, что как минимум это наполняет силами, когда ты живёшь и вокруг тебя чисто, уютно, тепло, светло!

Когда женщина какой-то порядок вокруг себя организовывает, она наполняет пространство своей энергетикой, своим присутствием. Своим взглядом, своей любовью и это оберегает и наполняет и само пространство и тех, кто в этом пространстве обитает. Будь то муж, дети, родители и так далее. Это наверно идёт из семьи. По крайней мере я своей дочке какие-то знания обычные, обыкновенные передам. И воспользуется она ими или нет, ей решать. Но у неё будет выбор. Я не осуждаю тех, кто живёт иначе, но я для себя выбираю определенный образ жизни и путь.

Подытожить нашу беседу хотелось бы вопросом о Петербурге. У вас есть здесь какое-то любимое место, которое питает вас энергией, которым вы вдохновляйтесь?

Питер действительно дает вдохновение. Даже когда я уезжаю, все равно чувствую свою связь с городом, мне иногда стоит закрыть глаза и просто представить, что я нахожусь здесь, и из этого ощущения может родиться песня. У меня много песен о Петербурге - целый ряд песен написаны от чувства внутренней близости с этим городом.

Мне нравится гулять по стрелке Васильевского острова, вдоль берегов Невы, неважно, что это за набережная – Дворцовая, или набережная лейтенанта Шмидта. Я часто представляю себя на колоннаде Исаакия, потому что оттуда город виден как на ладони, и оттуда Петербург выглядит сказочным и очень красивым, и это окрыляет!

Материал подготовили Сабина Зайнуллина и Федор Быков / Piter.tv

Фото, видео: Женя Любич (Jenia Lubich) / ВКонтакте, YouTube