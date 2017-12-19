Певица Юта пожелала петербуржцам больших и маленьких удовольствий

Журналисты канала PiterTV пробрались за кулисы и взяли интервью у артистки. Юта воспользовалась случаем и решила подравить петербуржцев с Новым годом.

Вы всегда помните о том, что вы самые лучшие! Самые любимые, самые теплые и самые искренние. Я желаю вам в новом году никогда не забывать все, что я вам сказала. Надеяться на лучшее, беречь близких, беречь себя в конце концов. Доставлять себе кучу маленьких удовольствий, больших удовольствий и огромных удовольствий!