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Певица Юта пожелала петербуржцам больших и маленьких удовольствий

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Недавно в Петербурге проходила крупнейшая музыкальная премия "Звезды дорожного радио". Премию получила и певица Юта.

Журналисты канала PiterTV пробрались за кулисы и взяли интервью у артистки. Юта воспользовалась случаем и решила подравить петербуржцев с Новым годом.

Вы всегда помните о том, что вы самые лучшие! Самые любимые, самые теплые и самые искренние. Я желаю вам в новом году никогда не забывать все, что я вам сказала. Надеяться на лучшее, беречь близких, беречь себя в конце концов. Доставлять себе кучу маленьких удовольствий, больших удовольствий и огромных удовольствий! 

Юта, певица

Видео и фото - PiterTV

Теги: юта
Категории: Новости СПб

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