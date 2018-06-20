Певица МакSим попала в аварию по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, которая больше известна под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила ее менеджер Маргарита Соколова в Instagram.
Со слов менеджера, авария произошла по дороге в аэропорт. Певица спешила на рейс, чтобы успеть на съемки своего клипа "Абонент не доступен".
Вынуждена сообщить вам эту безрадостную новость и опубликовать эти фото, чтобы избежать каких-либо спекуляций или недопонимания в дальнейшем.
Маргарита Соколова
Все самое страшное позади, однако, некоторые концерты и мероприятия певицы нужно перенести. Певица пробудет в больнице почти месяц. Сейчас ее состояние стабильное, угрозы для жизни нет.
Ранее на Piter.TV: Макsим: каждому настоящему мужчине нужна любовь.
Фото: sokllovamargarita/ Instagram
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Она хоть живая, скорейшего выздоровление.