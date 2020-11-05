Директор МакSим обратилась к россиянам в связи с состоянием певицы

Она отметила, что певица начала реагировать на обращения к ней.

Директор певицы МакSим Маргарита Соколова обратилась к фанатам артистки на странице в Instagram. Она опубликовала видео с обращением духовника исполнительницы игумена Луки и дополнила его слова своими.

По словам Соколовой, на данный момент рано говорить о том, что МакSим пришла в сознание и стабильное состояние. Она отметила, что отец Лука посетил исполнительницу, причастил ее и пособоровал. Кроме того сообщается, что певица в какой-то момент отреагировала на обращения к ней.

Еще рано говорить о том, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть! Наш дорогой друг отец Лука посетил ее, причастил и пособоровал. Это большая радость для нас всех и прежде всего для нее <…> Сейчас только молитвы ваши могут помочь! Маргарита Соколова, директор МакSим

Свою публикацию она проиллюстрировала видеообращением духовника исполнительницы игуменом Лукой. Он заявил, что пособоровал и причастил артистку в медицинском учреждении, где она сейчас находится. Кроме того, он отметил, в настоящее время важно сохранять надежду на лучшее.

Ранее суд отклонил запрос Бритни Спирс о лишении отца статуса опекуна.

Видео: Instagram/sokllovamargarita