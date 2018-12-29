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Певица Чичерина завела огромного мейн-куна из Петербурга
Сегодня, 18:37
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IRINA_CHALKINA

Певица Чичерина завела огромного мейн-куна из Петербурга

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Отметим, что в настоящий момент у артистки проживают дома олень, африканская степная рысь, конь и несколько собак и кошек. 

Певица Чичерина завела огромного мейн-куна из Петербургаю Об этом Юлия проинформировала фанатов и своем Instagram.

Котопарк пополнился мэйнкуном из северной столицы, Мирону скоро год

сообщила она 

Отметим, что в настоящий момент у артистки проживают дома олень, африканская степная рысь, конь и несколько собак и кошек. Кроме того,Чичерина увлекается разведением крыс и пчел.

Ранее мы сообщали о том, что депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров предложил ограничить количество питомцев в жилых помещениях.

Свой законопроект он направил в адрес главы Минстроя Владимира Якушева. Петров считает, что такие меры необходимы, а число животных должно зависеть от метража квартиры.

Фото:Юлия Чичерина/вк

Теги: юлия чичерина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

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