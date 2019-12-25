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Певица Алекса объявила о беременности
Сегодня, 12:52
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nastya960

Певица Алекса объявила о беременности

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Она ждет ребенка от фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, который ранее бросил ради певицы невесту, ждавшую от него ребенка.

Участница "Фабрики звезд" Алекса сообщила о своей беременности. Она ждет ребенка от фитнес-тренера Вячеслава Дайчева, который ранее бросил ради певицы невесту, ждавшую от него ребенка. Радостной новостью Алекса поделилась в Instagram.

Пол будущего ребенка исполнительница пока не раскрыла.

Ради Алексы Вячеслав Дайчев ушел от своей невесты Саши Сивковой. Сейчас девушка воспитывает сына, которого родила от Вячеслава. Певица отметила, что не уводила Дайчева из семьи, но никаких деталей больше не раскрыла. Фитнес-тренер уже сделал предложение певице.

Недавно у актеров Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц родился сын.

Фото: Instagram/ @aleksa___official

Теги: алекса, беременность
Категории: Новости шоу-бизнеса России, Новости России, Лента новостей,

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