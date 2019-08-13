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Певец "Дельфин" потерял сознание на студии звукозаписи

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У артиста резко подскочило давление.

Во вторник, 13 августа, певец "Дельфин" потерял сознание на студии звукозаписи. Об этом сообщают СМИ. 

По предварительной информации, у Андрея Лысикова резко подскочило давление. В студию вызвали медиков. После осмотра певца было решено не госпитализировать его. Сам "Дельфин" пока никак данную ситуацию не прокомментировал. 

Напомним, что певец получил известность как участник рэп-групп "Дубовый Гаайъ" и "Мальчишник". Позже он начал сольную карьеру под псевдонимом "Дельфин".

Ранее мы сообщали о том, что Козловский завершил съемки фильма о Чернобыле.

Видео:Дельфин/YouTube

 

Теги: дельфин, культура, музыка
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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