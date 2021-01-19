Бывший директор Александра Шевченко прокомментировал новости о смерти композитора

Шевченко скончался минувшей ночью на 62-ом году жизни.

Накануне ночью ушёл из жизни композитор и певец Александр Шевченко. Коллеги характеризуют творца, как талантливого и простого в работе человека. О работе с Шевченко телеканалу "360" рассказал его бывший директор Сергей Савин.

По словам собеседника, он не работал с композитором уже 2 года, при этом поддерживал дружеские отношения с ним.

Очень большое горе для всех нас. Очень легко работалось с ним, он талантливый человек. Очень хороший человек был — это самое главное. Сергей Савин, бывший директор Александра Шевченко

Добавим, что Шевченко скончался на 62-м году жизни. Причиной его смерти предварительно считается оторвавшийся тромб.

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов