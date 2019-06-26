Певец Alekseev: "Я очень чувствительный"

В среду, 19-го июня, на крыше Roof Place состоялся концерт Никиты Алексеева, более известного как ALEKSEEV. Организатором выступило концертное агентство "United Concerts". На площадке собралось огромное количество фанатов, которые на протяжении всего вечера пели с музыкантом в унисон. Журналистам PITER.TV удалось пообщаться с певцом и узнать, какие эмоции он испытывает во время выступлений.

Я очень чувствительный, и во время сегодняшнего концерта был даже такой момент после песни "Чувствую душой", когда мне на секунду даже захотелось остановиться, взять какую-то паузу, потому что был такой эмоциональный накал в хорошем смысле слова, я почувствовал такой колоссальный приток энергетики, который мне дала публика, после которой мне захотелось даже взять небольшую паузу. Поэтому да, я очень чувствительный человек, когда я пою свои композиции, они с каждым концертом по истечении какого-то времени меняют для меня смысл, все песни абсолютно. И я помню как мой наставник Олег Бондарчук даже когда-то сказал, что ты поешь сейчас песни про меня… а, нет. Ты раньше пел песни про меня, а теперь поешь песни про себя. А почему он так говорит? Потому что каждый человек может в той или иной композиции найти свой смысл. И это абсолютно правильно, это значит, что песня написана с душой.

ALEKSEEV, певец