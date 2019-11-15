Петрушевская отказывается от Госпремии из-за попыток ликвидировать "Мемориал"*

Автор назвала причины отказа от статуса лауреата Госпремии.

Российская писательница Людмила Петрушевская заявила, что отказывается от государственной премии из-за попыток Генеральной прокуратуры ликвидировать правозащитную организацию "Мемориал" (* - признан Минюстом РФ иностранным агентом и внесен в соответствующий реестр). Информацией деятель культуры поделилась с подписчиками на собственной странице на Facebook. Она не будет получать звание лауреата Госпремии.

У меня сейчас отбирают Мемориал, память об осужденных и расстрелянных, о брошенных под грузовик и умерших голодной смертью, о замороженных в грузовиках по пути от лагеря к лагерю, о замученных пытками на Лубянке и на Колыме. Людмила Петрушевская, писательница

По мнению автора поста, она отказывается от Государственной премии, так как ей вручал значок президент России Владимир Путин. Он якобы не читал пьесу, написанную писательницей. Работа была посвящена людям, которые не вернулись из лагерей.

В 75 лет умер сатирик Виктор Коклюшкин.

Фото: Facebook / Петрушевская Людмила Стефановна Писатель

