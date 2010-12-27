Петростат: доходы петербуржцев упали на 0,7% за прошлый год

Эксперты рассказали о статистике за 2018 год.

Около 12,6 тысяч петербуржцев имеют статус "безработный", Об этом сообщают специалисты Петростата. Отметим, что согласно статистике. данный показатель на 6,5 процентов увеличился по сравнению с прошлым годом.

Также агентство опубликовало данные о доходах местных жителей за декабрь 2018 года. По сравнению с ноябрем 2017-го, доходы упали на 1,4 процента. Общегодовой показатель снизился на 0,7 процента.

Однако, номинальная зарплата населения выросла на 10,2 процента и составляет в среднем около 60 тысяч рублей. Реальная заработная плата увеличилась только на семь процентов.

Также порадовать петербуржцев может и тот факт, что работодатели снизили долги перед сотрудниками. На февраль 2019-го года задолженность составляет 136,8 миллионов рублей, что на 42,2 процента меньше прошлогодних цифр.

Фото: Piter.tv