Петростат: петербуржцы сократили расходы в магазинах на 18%

Траты на непродовольственные товары превысили 99 млрд рублей.

В октябре петербуржцы потратили в магазинах 160,6 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом траты жителей сократились по этой статье на 17,9%. Об этом 6 декабре говорится в докладе Петростата.

В документе также указали, что на продукты, а также напитки и табачные изделия жители города суммарно израсходовали 61,5 млрд рублей. Это превышает показатель октября прошлого года на на 1,5%.

Траты на непродовольственные товары превысили 99 млрд рублей. Это почти на треть меньше, чем в октябре годом ранее.

На 8,6% превысил показатель октября прошлого года общепит. Оборот кафе и ресторанов составил почти 14 млрд рублей.

Согласно данным Петростата, в III квартале 2022 года жители Петербурга на 30% урезали траты в непродовольственных магазинах, а в период с сентября по январь оборот розничной торговли сократился на 9,7% к аппг и составил 1,46 трлн рублей.

Фото: piter.tv

