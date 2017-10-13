За январь в Петербурге до 17% подорожали овощи и фрукты

Цены выросли на картошку, виноград, лук, морковь и другие продукты питания.

В Санкт-Петербурге за январь был зафиксирован рост цен. В Управлении Федеральной службы государственной статистики по городу и Ленинградской области 7 февраля сообщили, что продукты питания за минувший месяц подорожали на 1,2 %.

Также в документе говорится, что самый большой удар пришелся по фруктам и овощам, так как по сравнению с декабрем цены подскочили на 7,2 %. Сильнее всего подорожали виноград – на 18%, картофель – на 16,6%, лук - 14,7%, морковь – на 14,3% и капуста – н 14%.

Поимо овощей и фруктов был замечен рост цен и у других товаров. Так, например, на 4,6% подорожало пшено, на 1,7 соль и яйца, 1,4%% сахар, 1,2% мука, 1,1% сливочное масло.

Есть и хорошие новости. Любители апельсинов теперь смогут купить фрукт дешевле на 7,1%. Подешевела на 1,5% гречка, на 1% свинина и на 0,7% рис.

С учетом непродовольственных товаров и услуг общий показатель инфляции в января составил 0,5%.