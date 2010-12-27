Петрбургские ученые выявили новый метод определения авторства текста

В СПбГУ создали программный алгоритм, позволяющий установить авторство литературного текста.

На математико-механическом факультете СПбГУ выявили новый метод определение авторства текста. Согласно полученной схеме, ученые также смогут установить количество человек, принимавших написание над той или иной статьей.

Исследование проводилось совместно с компьютерным факультетом израильского колледжа ОРТ Брауде. Написанный алгоритм открывает новую методику для установления авторства литературных произведений.

Петербургские ученые опробовали работу системы на “Властелине колец “Толкиена, “Основании” Айзека Азимова и “Саге о Форсайтах “Джона Голсуорси.