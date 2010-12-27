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Петрбургские ученые выявили новый метод определения авторства текста
Сегодня, 8:28
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lesjasap
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Петрбургские ученые выявили новый метод определения авторства текста

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В СПбГУ создали программный алгоритм, позволяющий установить авторство литературного текста.

На математико-механическом факультете СПбГУ выявили новый метод определение авторства текста. Согласно полученной схеме, ученые также смогут установить количество человек, принимавших написание над той или иной статьей. 
 
Исследование проводилось совместно с компьютерным факультетом израильского колледжа ОРТ Брауде. Написанный алгоритм открывает новую методику для установления авторства литературных произведений.
 
Петербургские ученые опробовали работу системы на “Властелине колец “Толкиена, “Основании” Айзека Азимова и “Саге о Форсайтах “Джона Голсуорси.
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Теги: авторское право , наука , новый метод , текс , ученые
Категории: Новости СПб

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