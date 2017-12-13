Петр Федоров и Анна Соколова опубликовали совместные фотографии с отдыха на Шри-Ланке

Модель и актер проводят время на солнечном острове, в то время как фанаты бомбят от известия об их романе.

Петр Федоров нашел новую любовь - избранницей актера стала русская модель Анна Соколова. Девушка на 10 лет младше избранника, но возраст никак не влияет на отношения между начинающей манекенщицей и киноартиста.

Кто такая Анна Соколова

Анна Соколова стала известной благодаря участию в телевизионном проекте “Топ-модель по-русски”. Девушка пришла на четвертый сезон шоу. Хотя о карьере манекенщицы красавица задумывалась с раннего возраста. В 9 лет ей повезло сотрудничать с известным дизайнером Вячеславом Зайцевым.

Во время съемок на телевидении Анна проявила себя интеллектуально подкованной и образованной личностью. Несмотря на разницу в возрасте, влюбленные не испытывают напряженности по этому поводу. Возможно, молодые люди сошлись из-за взаимного интереса к путешествиям и актерскому мастерству? На своей страничке в Instagram Соколова заявляет, что готова сниматься в ино на коммерческой основе.

Анна Соколова и Петр Федоров: история любви

Молодые люди рассекретили свои отношения 14 февраля 2018 года. Первый шаг сделал Петр. Он опубликовал совместную фотографию на своем аккаунте в социальной сети Instagram. Анна не осталась в долгу и тут же выложила снимок с любимым на отдыхе. В настоящий момент пара нежится в солнечных лучах на Шри-Ланке.

Федоров не отметил спутницу в посте. Однако, поклонники сумели узнать в девушке звезду из шоу.

Отношения Петра Федорова с бывшей гражданской женой

Отметим, что в жизни Федорова Анна Соколова не является первой моделью. Ранее звезда встречался с Анастасией Ивановой. Они прожили вместе с гражданской женой 14 лет.

Звезды шоу-бизнеса никогда не раскрывали подробности личной жизни и старались держаться особняком. Хотя пару раз они провели совместные фотосессии для глянцевых журналов. Парочку можно было встретить на красных ковровых дорожках российских кинопремьер.

Ходили слухи о грядущей свадьбе, но молодые люди неожиданно расстались. Причиной разрыва стали натянутые отношения Федорова с родителями Ивановой, которые являются зажиточными людьми. Их не устраивал актер, зарабатывающий на жизнь съемками в кино и сериалах. Негативно на пару повлияли постоянные разъезды по работе.

В течение года Федоров оставался одинок, но потом нашел себе другой объект для воздыхания - Анну.

Фото и видео: Instagram/anisokolova