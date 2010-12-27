Петицию против руководства СПбГУ подписали более 65 тыс. человек

Автор петиции требует привлечь четырех сотрудников вуза к ответственности и провести проверку.

Более 65 тыс.человек требуют отставки ректора СПбГУ. Такое количество человек на данный момент подписали петицию, созданную на сайте change.org" после убийства 24-летней выпускницы университета.

Автор петиции указывает на то, что россияне возмущены произошедшим и требуют отстранить от должностей и провести следственную проверку в отношении ректора СПбГУ, первого проректора, заместителя ректора по безопасности и директора института истории вуза.

Дело в том, что на Олега Соколова, бывшего преподавателя СПбГУ неоднократно поступали жалобы, при этом на них никак не отреагировало руководство учреждения.

Эти лица должны быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации", - говорится в тексте.

Напомним, утром 9 ноября на набережной реки Мойка в Петербурге из воды извлекли мужчину 1956 года рождения. Как оказалось позже, он попытался избавится от "груза" - отрубленных женских рук. Убитой оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко. Мужчина утверждает, что убитая первая напала на него с ножом.

Накануне Октябрьский суд Петербурга арестовал Олега Соколова на два месяца. Сторона защиты просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако прокуратура не согласна оставлять доцента в месте, котором проводятся следственные мероприятия. Решение инстанции адвокаты будут обжаловать.

Фото: change.org