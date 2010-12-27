Петергоф закрывает сезон фонтанов сегодня вечером

По традиции знаменитые парки и музеи продолжат работать в зиму.

В Государственном музее-заповеднике "Петергоф" сегодня, 15 октября, закрывают сезон фонтанов. По традиции парки и музеи Петегофа, Ораниенбаума и Стрельны будут открыты для посетителей всю зиму, передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГМЗ "Петергоф" Валерия Карпович.

Отмечается, что за фонтанами музея-заповедника следят почти 30 сотрудников. В основном на отключение одного фонтана уходит от полминуты до трех минут, однако самый известный фонтан "Самсон, разрывающий пасть льва" выключается за пять секунд.



Фото: instagram.com/peterhof_museum