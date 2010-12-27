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Петергоф закрывает сезон фонтанов сегодня вечером
Сегодня, 13:59
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mari_dolbish
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Петергоф закрывает сезон фонтанов сегодня вечером

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По традиции знаменитые парки и музеи продолжат работать в зиму.

В Государственном музее-заповеднике "Петергоф" сегодня, 15 октября, закрывают сезон фонтанов. По традиции парки и музеи Петегофа, Ораниенбаума и Стрельны будут открыты для посетителей всю зиму, передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГМЗ "Петергоф" Валерия Карпович.

Отмечается, что за фонтанами музея-заповедника следят почти 30 сотрудников. В основном на отключение одного фонтана уходит от полминуты до трех минут, однако самый известный фонтан "Самсон, разрывающий пасть льва" выключается за пять секунд.


Фото: instagram.com/peterhof_museum

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Теги: петергоф , сезон фонтанов , фонтаны
Категории: Общество Лента новостей Новости СПб

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