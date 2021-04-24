В Петергофе открыли летний сезон и запустили фонтаны

Сегодня, 24 апреля, государственный музей-заповедник "Петергоф" открывает новый сезон. Он будет посвящен 300-летию его фонтанной системы и вольеров.
Открытие состоялось в 10:00. С сегодняшнего дня работают фонтаны. До этого вход в парк был свободным, сейчас придется приобрести билет. Несмотря на экономические сложности, цены останутся на уровне 2019 года. Более того, перечень категорий граждан, которые могут попасть в Петергоф бесплатно, расширили.
Из-за пандемии Большой петергофский дворец был закрыт 184 дня, фонтаны работали чуть больше 3 месяцев. Малые петровские дворцы не открывались вовсе.
Весенний праздник фонтанов пройдёт в Петергофе 22 мая.
Видео: ВКонтакте / Петергоф
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