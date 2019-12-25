Петербуржцу дали условный срок за ложное сообщение о заминировании Пулково

Было установлено, что мужчина действовал из хулиганских побуждений.

Петербуржца привлекли к ответственности за ложное сообщение о заминировании терминала аэропорта Пулково. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что 20 января 2020 Сергей Неофитов в состоянии алкогольного опьянения сообщил со своего мобильного заминировании объекта. Мужчина позвонил на номер "112".

Подсудимый признал свою вину полностью. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Накануне злоумышленник сообщил о заминировании станций петербургского метро.

Фото: Аэропорт Пулково / VK