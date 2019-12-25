Петербурженок оказалось на 5% больше, чем петербуржцев

В преддверии праздника 8 Марта председатель комитета Петербурга по соцполитике Александр Ржаненков рассказал, что сейчас в городе живет больше 2,9 млн женщин, и это на 5% больше, чем мужчин.
Хотелось бы, чтобы отношение к женщине было на самом высоком уровне. Потенциал женщин очень высокий. На их плечи возложены колоссальные проблемы.
Александр Ржаненков, председатель комитета по соцполитике
Зампред городского комитета по культуре Федор Болтин в свою очередь отметил, что 70% работников учреждений культуры – женщины.
Праздничный концерт в честь 8 Марта пройдет в БКЗ "Октябрьский".
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все