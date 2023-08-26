Петербурженок обязали снять спутниковые антенны с фасада после суда

Жительниц Приморского района через суд вынудили убрать антенны с окон.

Коммунальная служба, обслуживающая жилой дом на улице Авиаконструкторов в Приморском районе Санкт-Петербурга, обратилась в суд с требованием обязать двух местных жительниц демонтировать спутниковые антенны. По данным ведомства, 61-летняя и 33-летняя женщины установили оборудование на фасаде дома без согласования, а разрешить спор "в досудебном порядке не удалось".

В ГУ ФССП по Петербургу сообщили, что "судебные приставы обязали двух горожанок демонтировать оборудование". После вступления решения в силу сотрудники службы провели с ними разъяснительную беседу и предупредили о возможных штрафах за игнорирование предписания.

По информации ведомства, 61-летняя женщина выполнила требование только после наложения на нее исполнительского сбора "в размере 5000 рублей". Вторая нарушительница убрала антенну добровольно и дополнительных мер к ней не применяли.

Ранее мы рассказывали о том, что жителю Кронштадта грозит штраф за оскорбление бывшей тещи.

Фото: Piter.TV