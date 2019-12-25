Петербурженку заподозрили в безосновательной краже в супермаркете

В ТЦ Галерея охранники пытались оштрафовать девушку за неоплаченную покупку.

Охранники супермаркета в торговом центре "Галерея" в Санкт-Петербурге обвинили петербурженку в краже, которую она не совершала, и пытались использовать ситуацию для получения "вознаграждения". Об этом девушка рассказала в беседе с "Neva.Today".

Петербурженка взяла воду и баночку пива и подошла к кассе самообслуживания. После сканирования пива к девушке подошла сотрудница магазина, проверила паспорт и разрешила продолжить покупку. После этого женщина приложила банковскую карту к терминалу и вышла вместе с подругой из магазина.

Вскоре сотрудники магазина догнали девушку и сообщили, что оплата не прошла. Она вернулась к кассе и убедилась, что 170 рублей действительно не списались, после чего потянулась за картой для оплаты, но к ней подошёл охранник. Охранник сообщил, что в последнее время часто происходят сбои с оплатой и попросил пройти к старшему охраннику по регламенту. В подсобном помещении с женщиной обращались как с подозреваемой в краже. Старший охранник пояснил, что в подобных случаях они обязаны вызывать полицию.

Охранник также заявил, что имеет право выписать штраф в пятикратном размере суммы чека. Петербурженка согласилась, после чего ей вынесли предупреждение и отпустили.

Фото: Piter.TV