Петербурженку будут судить за покупку новорожденного ребенка

Женщина хотела стать мамой за шесть тысяч рублей.

В суд Петербурга передали материалы уголовного дела, возбужденного в отношении двух женщин. Их обвиняют в торговле людьми. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

По версии следствия, с февраля по март 2018 года беременная жительница Пензы познакомилась с петербурженкой, желающей купить ребенка. Женщины сторговались на шести тысячах рублей. В марте будущая мать приехала в Петербург, где родила ребенка. Все документы на малыша она отдала покупательнице. Забрав свои деньги, женщина уехала на родину. Жительницу Петербурга задержали при попытке забрать ребенка.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми". Расследование завершено, материалы дела переданы в суд. Отвечать за содеянное будут обе женщины.

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Фото: Piter.TV