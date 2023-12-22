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Петербурженку арестовали за ложные сообщения о заминировании военкоматов
Сегодня, 15:10
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Петербурженку арестовали за ложные сообщения о заминировании военкоматов

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Глупая шутка привела петербурженку к уголовному делу.

Московский районный суд арестовал петербурженку за шутку про акты терроризма в военкоматах города. Об этом сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

Инцидент произошел 30 января. Жительница Северной столицы позвонила в службу "112" и рассказала, что военкоматы Красносельского и Московского районов, а также 74 отдел полиции Красносельского района заминированы. Объекты проверили силовики, ничего опасного они не нашли.

Глупая шутка привела петербурженку к уголовному делу. Хулиганку заключили под стражу до 29 марта.

Ранее Piter.tv стало известно, что в Ленобласти рецидивист напал с мачете на свою сожительницу.

Фото: Piter.tv

Теги: ложные сообщения об акте терроризма, полиция, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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