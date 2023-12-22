Петербурженку арестовали за ложные сообщения о заминировании военкоматов

Глупая шутка привела петербурженку к уголовному делу.

Московский районный суд арестовал петербурженку за шутку про акты терроризма в военкоматах города. Об этом сообщили в пресс-службе судов Петербурга.

Инцидент произошел 30 января. Жительница Северной столицы позвонила в службу "112" и рассказала, что военкоматы Красносельского и Московского районов, а также 74 отдел полиции Красносельского района заминированы. Объекты проверили силовики, ничего опасного они не нашли.

Глупая шутка привела петербурженку к уголовному делу. Хулиганку заключили под стражу до 29 марта.

Ранее Piter.tv стало известно, что в Ленобласти рецидивист напал с мачете на свою сожительницу.

Фото: Piter.tv