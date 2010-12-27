Петербурженку 23 раза ударили ножом в день рождения

Дело о покушении на убийство именинницы передано в Калининский суд

Петербуржцу предстоит судебное разбирательство из-за того, что подарил своей любимой на день рождения 23 ножевых ранения, сообщили 9 ноября в прокуратуре.

Известно, что в апреле 2017 года девушка со своим мужчиной праздновали ее день рождения в одной из квартир в Калининском районе. Перепив спиртного, пара начала ссориться, и кавалер схватился за нож. По версии следствия, обвиняемый кинул жертву на диван и 23 раза ударил ее ножом. Девушка получила ранения в голову, грудь, руки и ноги.

Потерпевшей удалось выжить. Она прошла долгое лечение, а на сожителя завели уголовное дело. За покушение на убийство он может получить до 11 лет лишения свободы.