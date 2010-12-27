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Петербурженку 23 раза ударили ножом в день рождения
Сегодня, 14:37
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nadiputintseva
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Петербурженку 23 раза ударили ножом в день рождения

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Дело о покушении на убийство именинницы передано в Калининский суд

Петербуржцу предстоит судебное разбирательство из-за того, что подарил своей любимой на день рождения 23 ножевых ранения, сообщили 9 ноября в прокуратуре.

Известно, что в апреле 2017 года девушка со своим мужчиной праздновали ее день рождения в одной из квартир в Калининском районе. Перепив спиртного, пара начала ссориться, и кавалер схватился за нож. По версии следствия, обвиняемый кинул жертву на диван и 23 раза ударил ее ножом. Девушка получила ранения в голову, грудь, руки и ноги.

Потерпевшей удалось выжить. Она прошла долгое лечение, а на сожителя завели уголовное дело. За покушение на убийство он может получить до 11 лет лишения свободы. 

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Теги: новости спб , покушение на убийство , происшествия
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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