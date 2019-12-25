Петербурженки выиграли чемпионат России по пятиборью

В пятиборье входят: конкур, фехтование, стрельба, бег и плавание.

Петербургские спортсменки стали чемпионками России по пятиборью. Об этом сообщила пресс-служба комитета по физической культуре и спорту.

Анастасия Петрова и Мария Хампу являются воспитанницами Спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью. Девушки завоевали 4 золотые медали на чемпионате России по современному пятиборью. В общей сложности спортсменки набрали 1340 очков.

В пятиборье входят: конкур, фехтование, стрельба, бег и плавание. Современным пятиборье называется для отличия от античного.

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Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту