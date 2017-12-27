Петербурженка заработала 400 тысяч рублей за незаконную аренду чужих квартир

Многодетную мать осудили на 2 года за мошенничество с квартирами.

Куйбышевский районный суд Петербурга 25 января вынес приговор в отношении местной жительницы. Женщину признали виновной в мошенничестве и пособничестве в подделке документов, сообщают в прокуратуре города.

Судом было установлено, что гражданка под другим именем сняла квартиру на 9-ой Советской улице, а затем, используя поддельный паспорт, сделала свидетельство о регистрации права собственности на данную квартиру и разместила в интернете объявление о ее сдаче.

Снять жилье у мошенницы изъявили желание несколько граждан. Они заключили с ней типовые договоры и внесли арендную плату, однако ключи от квартиры так и не получили.

По аналогичной схеме "риелтор" заработала на пересдаче в аренду квартир на улице Жуковского и Лиговском проспекте. В общей сложности ее признали виновной по семи эпизодам мошенничества. Совокупная сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

Женщину приговорили к лишению свободы в колонии-поселении сроком на 2 года и 3 месяца.