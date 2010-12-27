Петербурженка за ложное сообщение о теракте проведёт полгода в тюрьме

На суде женщина свою вину признала, но отметила, что очень плохо помнит события той ночи, так как была очень пьяна.

Пушкинский районный суд огласил приговор в отношении петербурженки, которая обвинялась в ложном сообщении о готовящемся теракте. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Суд признал её виновной и установил, что в 8 февраля 2019 года в период с полуночи до часу ночи она была в состоянии алкогольного опьянения. Женщина, находясь на Садовой улице в посёлке Гуммолосары Пушкинского района, решила позвонить по номеру "112" и сообщить о предстоящем теракте в МВД.

На суде женщина свою вину признала, но отметила, что очень плохо помнит события той ночи. Теперь она проведёт в тюрьме полгода.

Анонимные "минеры" принялись за школы, больницы и музеи.

Фото: Piter.TV