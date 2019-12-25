Петербурженка взыскала с поликлиники моральный вред за ночные визиты медиков

В администрации Красногвардейского района была проведена проверка, которая выявила нарушение сроков направления на проведение взятия мазка. Также при прослушивании записи телефонного подтвердился факт нарушения медицинской этики. Подтвержден также поздний визит для осмотра врачом.

Красногвардейский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску петербурженки к городской поликлинике № 120. Она просила взыскать с медучреждения 387 400 рублей компенсации морального вреда за неэтичное поведение врача. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По словам женщины, в ноябре прошлого году у нее поднялась температура. Врач на дом не пришел, ей позвонили из поликлиники и попросили прийти самостоятельно. После взятых анализов, в том числе мазков на коронавирус, женщине поставили бронхит. Уже 16 ноября больничный лист закрыли, а 21 ноября в час ночи к ней приехали люди, представившиеся врачами поликлиники. Они заявили, что у женщины положительный тест, поэтому она должна поехать в медучреждение. Петербурженка отказалась, так как у нее был отрицательный результат мазка, сделанный в другой клинике.

Через некоторое время ей позвонили на мобильный и попросили прислать документы в WhatsApp. Она испугалась и выключила телефон. Уже 3 декабря ей снова позвонил врач и уже с угрозами попросил прислать документы. Он сказал, что если женщина добровольно не сдаст мазок на ковид, ее заберут силой. По словам петербурженки, из-за этого у неё развились беспокойство и бессонница.

В администрации Красногвардейского района была проведена проверка, которая выявила нарушение сроков направления на проведение взятия мазка. Также при прослушивании записи телефонного подтвердился факт нарушения медицинской этики. Подтвержден также поздний визит для осмотра врачом.

Суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 5 тысяч рублей и расходы по оплате услуг представителя в размере 25 000 рублей.

Фото: Piter.tv