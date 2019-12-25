Петербурженка взыскала миллионы за неработающий обогрев зеркала в машине

Организации утверждают, что дефект эксплуатационный.

Владелица "Киа" отсудила 15 млн у производителя и дилера за дефекты на своей машине. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По словам истца Ларисы Ерлыковой, она приобрела машину за 2,5 млн рублей в августе 2019-го года. Изготовитель — ООО "Эллада Интертрейд". Спустя 3 месяца женщина обратилась к официальному диллеру авто с требованием устранить неисправность обогрева левого зеркала заднего вида. Недостаток не устранили. Экспертиза, проведенная в январе 2020-го года, показала, что на автомобиле есть неисправность. Причина носит эксплуатационный характер.

Ранее истец также обратилась в ООО "Сократ СПб" для диагностики и ремонта автомобиля. Женщина просила починить кнопку "mode" на руле. Заявление осталось без ответа. Так как проблема не разрешилась, Ерлыкова потребовала у изготовителя вернуть средства за авто и возместить убытки в связи с удорожанием стоимости товара. После получения отказов она обратилась в суд.

Исследовав материалы дела и оценив имеющиеся доказательства, их достаточность и взаимную связь, суд пришел к выводу, что в автомобиле истца не работает обогрев левого зеркала заднего вида и имеется дефект работы кнопки "mode". Дефекты являются производственными.

В общей сложности суд взыскал с организаций около 15 млн рублей. Больше всего выплатить придется ООО "Эллада Интертрейд".

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