Петербурженка выступит от России на международном конкурсе красоты "Бабушка Вселенной 2023"

Россию представит 46-летняя петербурженка — тренер спортивно-боевых единоборств Алёна Сибиева.

В Международном конкурсе красоты "Бабушка Вселенной 2023" Россию представит 46-летняя петербурженка — тренер спортивно-боевых единоборств Алёна Сибиева. Об этом рассказали в пресс-службе национального этапа конкурса.

У участницы два взрослых сына, а бабушкой она стала в прошлом году. Конкурс будет проходить с 18 по 21 января в столице Болгарии — Софии. В нём примут участие 20 женщин из разных стран мира. В финале женщины покажут творческие номера, а также примут участие в дефиле в национальных костюмах и вечерних платьях.

Сибиева победила в национальном этапе в прошлом году. У неё нет модельного опыта, она является действующей спортсменкой и имеет чёрный пояс по каратэ, преподаёт боевые искусства детям и взрослым.

Фото: предоставлено организацией