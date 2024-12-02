Петербурженка выиграла чемпионат мира по шахматам среди игроков до 18 лет

По признанию Ольги, было сложно оставаться сконцентрированной, особенно в финале, когда давление увеличивалось.

Петербургская школьница Ольга Карманова завоевала звание чемпионки мира среди девушек до 18 лет, выиграв турнир в Бразилии. В интервью "Петербургскому дневнику" Ольга поделилась своими впечатлениями от победы и опытом подготовки к финалу.

По признанию Ольги, было сложно оставаться сконцентрированной, особенно в финале, когда давление увеличивалось. Но она привыкла к такому ритму жизн,. В Бразилии ей повезло жить в спокойном городке Флорианополис, окруженном лесами и океанами. Вечером участники собирались всей командой, играли в подвижные игры, гуляли и плавали. Это помогает снять стресс и переключаться.

Школьница считает, что организация турнира была хорошей, особенно в плане античитинговых проверок: они помогали убедиться, что никто не использовал запрещенные методы. Комната для игр была удобной, хотя иногда возникали технические трудности. Но это не мешало победе.

Бразилия была мечтой детства Ольги Кармановой, потому что она хотела посетить эту страну. Она казалась ей загадочной и далекой. Ей понравилось узнавать культуру Бразилии, пообщаться с местными жителями и попробовать их кухню. Также школьница была поражена природой Бразилии. Особенно ей понравились большие муравьи, которые двигаются быстрее, чем обычные.

В финальной встрече у соперника был неожиданный ход, который отличался от того, что Карманова видела в предыдущих встречах. Сначала шахматистка рассматривала ситуацию, потом взяла время на размышление. Это было нелегким решением, но она справилась с ним, не теряла фокус на сопернике и знала, что нужно делать для победы.

Успехи в шахматистке тесно связаны с учебными достижениями, уверена Карманова. Шахматы развивают логику, стратегическое мышление и концентрацию. Это важные навыки для успешного студента.

Фото: личный архив героя публикации