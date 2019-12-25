Петербурженка судилась с ветеринарной клиникой из-за дважды неправильно поставленного диагноза

Состояние собаки ухудшалось, она могла умереть.

Петербурженке удалось добиться частичного возврата средств от ветеринарной клиники, которая несколько раз неправильно поставила диагноз ее собаке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мария Кизимова обратилась в ООО "Поливет" в декабре 2019-го года. Собаке поставили диагноз мочекаменная болезнь. Договор на оказание платных медицинских услуг и квитанция об оплате не оформлялись. После лечения животному лучше не стало.

Позже главный врач установила, что на самом деле собака больна пневмонией и находится в крайне тяжелом состоянии. Животному становилось все хуже. Мария решила обратиться в другую клинику. В результате осмотра врачи обнаружили инородное тело в желудке, и вскоре диагноз подтвердился, предмет изъяли во время операции.

В период неправильно лечения хозяйке питомца пришлось заплатить за 2 консультации в "Поливете", лекарства, исследования. В общей сложности истец требовала взыскать с ответчика более 120 тыс. рублей. Калининский районный суд взыскал 23 тыс. рублей.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV