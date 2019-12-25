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Петербурженка судилась с ветеринарной клиникой из-за дважды неправильно поставленного диагноза
Сегодня, 16:09
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Петербурженка судилась с ветеринарной клиникой из-за дважды неправильно поставленного диагноза

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Состояние собаки ухудшалось, она могла умереть.

Петербурженке удалось добиться частичного возврата средств от ветеринарной клиники, которая несколько раз неправильно поставила диагноз ее собаке. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мария Кизимова обратилась в ООО "Поливет" в декабре 2019-го года. Собаке поставили диагноз мочекаменная болезнь. Договор на оказание платных медицинских услуг и квитанция об оплате не оформлялись. После лечения животному лучше не стало. 

Позже главный врач установила, что на самом деле собака больна пневмонией и находится в крайне тяжелом состоянии. Животному становилось все хуже. Мария решила обратиться в другую клинику. В результате осмотра врачи обнаружили инородное тело в желудке, и вскоре диагноз подтвердился, предмет изъяли во время операции.

В период неправильно лечения хозяйке питомца пришлось заплатить за 2 консультации в "Поливете", лекарства, исследования. В общей сложности истец требовала взыскать с ответчика более 120 тыс. рублей. Калининский районный суд взыскал 23 тыс. рублей. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV

Теги: ветеринарная клиника, питомец, собака
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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