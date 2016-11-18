Петербурженка Виктория Хабарова стала самой красивой мамой мира-2017

Россиянка стала лучшей в международном конкурсе красоты в категории "Замужние женщины".

Сегодня петербурженка Виктория Хабарова одержала победу в старейшем международном конкурсе красоты “Ms. Top of the world 2017”. 36-летняя россиянка покорила жюри безупречным музыкальным номером. Она исполнила песню собственного сочинения. Текст и музыку красавица написала сама. Участница посвятила композицию супругу.

Девушке присвоили титул “Королева” и звание самой красивой мамы мира. Виктория рассказала, что выиграть в конкурсе подобного масштаба - серьезное и тяжелое испытание. Она посвятила победу своей семье.

Конкурс проводился в болгарской Пловдиве. Красавицы соревновались традиционных испытаниях: дефиле в купальниках, вечерних нарядах и народных костюмах, готовили презентацию и показывали свои таланты. В этом году за главный приз боролись 24 претендентки в возрасте от 24 до 36 лет.

Известно, что петербурженка сейчас воспитывает троих детей. Старшему 12 лет, а младшему всего два года. Сейчас Виктория занимается выращиванием туй. До этого самая красивая мама мира работала в Управлении судебного департамента при верховном суде РФ.