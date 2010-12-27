Петербурженка с редкой болезнью моямоя рассказала о первых симптомах

Девушка почувствовала недомогание во время беременности.

В центр имени Алмазова попала петербурженка с редкой для России болезнью моямоя. В настоящий момент пациентке сделали две операции. 24-летняя Алина Алиева рассказала "КП-Петербург" о первых симптомах и через что ей пришлось пройти, чтобы вылечиться.

Первые симптомы начали проявляться на седьмом месяце беременности. Тогда у Алины полностью онемела щека, и стало трудно говорить. Изначально в клинике, в которую обратилась девушка, поставили диагноз "рассеянный склероз". Однако после рождения малыша молодая мама поняла, что с ней происходит что-то страшное. У нее онемела левая часть тела, и она практически не могла двигаться.

Врач-нейрохирург Андрей Сергеев, который оперировал Алину, отметил, что болезнь моямоя – редкая и сложная. Это заболевание характерно для стран Востока, в первую очередь для Японии. После родов петербурженку перевели в хирургическое отделение. В этот момент счет шел на минуты – сузившиеся сосуды не пропускали кровь, и клетки мозга начали постепенно отмирать. Хирурги делали операцию три часа, после потребовалось еще одно вмешательство.

В настоящий момент Алина находится в палате и ждет выписки. Молодая мамочка побыстрее хочет увидеть сына, которого назвали Маликом.

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Фото: пресс-служба НМИЦ имени В. А. Алмазова