Петербургские врачи спасли молодую маму с очень редкой болезнью 

Женщине диагностировали редкую генетическую патологию — болезнь Моямоя.

Во вторник, 8 октября, стало изустно о том, что в Центре Алмазова спасли молодую маму с очень редкой болезнью. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Как оказалось, неврологи и нейрохирурги диагностировали пациентке редкое заболевание сразу после родов. По словам медиков, на второй день после родов у молодой мамы отнялись левая рука и левая нога. У женщины нашли редкую генетическую патологию — болезнь Моямоя. Эта болезнь является хроническим прогрессирующим заболеванием сосудов головного мозга.

Врочи боролись за жизнь пациентки три недели. Они провели две сложные операции на сосудах правого и левого полушарий мозга. В настоящее время петербурженка переведена из отделения реанимации в палату.

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