Петербурженка с найденным ключом обокрала пункт выдачи маркетплейса.

В Санкт-Петербурге в суд направлено дело 44-летней женщины, обвиняемой в краже более 60 товаров из пункта выдачи заказов маркетплейса на сумму свыше 190 тыс. руб., сообщили в городской прокуратуре.

По версии следствия, 16 мая 2025 года обвиняемая, ранее неоднократно судимая, проникла в пункт выдачи заказов, расположенный в доме 12, литера Б, на проспекте Композиторов. Для этого она использовала ключ, найденный под подоконником.

Женщина похитила более 60 товарных позиций, в том числе одежду, бытовую технику и аксессуары. Общий ущерб превысил 190 тыс. руб. Позже похищенное имущество было реализовано ею по заниженной цене.

Действия обвиняемой квалифицированы по статье УК РФ о краже с незаконным проникновением и причинением значительного ущерба. Материалы уголовного дела переданы в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга.

