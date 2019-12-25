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Петербурженка родила мертвого ребенка после избиения на Плесецкой
Сегодня, 10:38
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка родила мертвого ребенка после избиения на Плесецкой

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Как оказалось, женщину избили 28 мая. Обидчика пострадавшей разыскивает полиция

Жительница Петербурга родила мертвого ребенка после жестокого избиения. Инцидент произошел в квартире на Плесецкой улице. Об этом стало известно Piter.tv.

Преждевременные роды у 25-летней петербурженки начались на 26-й неделе. Роды принимали врачи акушерской клиники первого медицинского университета. На теле роженицы медики заметили следы побоев.

Как оказалось, женщину избили 28 мая. Обидчика пострадавшей разыскивает полиция.

В апреле женщина родила в ванной на Композиторов мертвого мальчика.

Фото: Piter.tv

Теги: беременность, плесецкая улица, роды
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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