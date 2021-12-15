Женщина родила в ванной на Композиторов мертвого мальчика

Было установлено, что мать на учете в женской консультации не состояла. Она сообщила, что раньше уже рожала дома, поэтому в этот раз решила пойти тем же путём.

Роженицу с мертвым ребенком госпитализировали в Выборгском районе Петербурга. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 4 апреля скорая приехала к дому на улице Композиторов после сообщения о мертворождении. В квартире находилась 23-летняя уроженка Архангельской области с мёртвым новорожденным. Их доставили в Институт кардиологии, однако врачи лишь констатировали смерть мальчика.

Было установлено, что мать на учете в женской консультации не состояла. Она сообщила, что раньше уже рожала дома, поэтому в этот раз решила пойти тем же путём. В Петербурге она живет с 25-летним мужем.

Материал полицейской проверки передан в СК.

В ноябре прошлого года еще одна петербурженка дома родила мертвого ребенка и попала в реанимацию.

Фото: Piter.tv