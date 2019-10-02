Петербурженка родила четвертого ребенка в 51 год

В Петербурге 51-летняя женщина стала мамой уже в четвертый раз. У малыша уже есть две сестры и брат. Историю об удивительной матери рассказали в родильном доме №10.
Как сама рассказала женщина, из-за возраста ее даже хотели отправить в Алмазова, но потом разрешили рожать в обычном роддоме. Во время беременности петербурженка выполняла все предписания врачей: носила компрессионные чулки, бандаж. В роддом многодетная мама поступила 28 августа.
Врачи настояли на том, чтобы осталась у них под наблюдением. И хорошо, что послушалась. Уже ночью из дородового отделения меня перевели в родильное. А 29 августа в 11:55 появился на свет мой здоровый сынок весом 3900!
многодетная мама
В роддоме, где рожала петербурженка, действует специальная акция для многодетных мам. Ей предоставили отдельную послеродовую палату.
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Фото: ВК/ Роддом 10 СПб
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