Петербурженка родила четвертого ребенка в 51 год

Как сама рассказала женщина, из-за возраста ее даже хотели отправить в Алмазова, но потом разрешили рожать в обычном роддоме.

В Петербурге 51-летняя женщина стала мамой уже в четвертый раз. У малыша уже есть две сестры и брат. Историю об удивительной матери рассказали в родильном доме №10.

Как сама рассказала женщина, из-за возраста ее даже хотели отправить в Алмазова, но потом разрешили рожать в обычном роддоме. Во время беременности петербурженка выполняла все предписания врачей: носила компрессионные чулки, бандаж. В роддом многодетная мама поступила 28 августа.

Врачи настояли на том, чтобы осталась у них под наблюдением. И хорошо, что послушалась. Уже ночью из дородового отделения меня перевели в родильное. А 29 августа в 11:55 появился на свет мой здоровый сынок весом 3900! многодетная мама

В роддоме, где рожала петербурженка, действует специальная акция для многодетных мам. Ей предоставили отдельную послеродовую палату.

Четверняшки из Петербурга стали звездами Instagram.

Фото: ВК/ Роддом 10 СПб