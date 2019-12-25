Четверняшки из Петербурга стали звездами Instagram

Как рассказала молодая мама, главная проблема в семье – это нехватка рук.

Прошлым летом петербуржцы Оксана и Виталий Морозовы стали счастливыми родителями четверых малышей. О том, что на свет одновременно появятся три сына и дочка, Оксана узнала на УЗИ. Сегодня в Instagram у молодой мамы и её детей почти 10 тысяч подписчиков.

Как рассказала молодая мама, главная проблема в семье – это нехватка рук. До карантина город предоставлял им социальную няню, но потом и её отозвали. Как рассказала Оксана, кормят они с мужем одновременно по два человека. Сначала тех, кто громче кричит и просит есть. Если все молчат, то сначала кормят тех, кто быстрее всего ест.

Пару дней назад Морозовы вернулись из Анапы, где жили три месяца. Отпуск должен был быть гораздо короче, но из-за введенного режима самоизоляции семье пришлось остаться у моря.

Безвылазно сидеть в квартире с четырьмя детьми для нас недопустимо. Мы жили как на даче. И без лишней надобности никуда не выходили, и детки постоянно были на воздухе. Оксана Морозова

Идею завести страницу в Instagram подал муж Оксаниной сестры, он же сначала и вел страничку. Сначала многодетная мать всерьез это не воспринимала, но потом "сдалась" и стала сама публиковать забавные фото детей и рассказы о них. Фотографии малышей уже набирают сотни лайков.

Фото: Instagram/ bard_four