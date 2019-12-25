Жительница Васильевского острова разрушила фасад жилого дома

Женщина решила сделать дверной проем вместо окна.

Петербурженка разрушила фасад жилого дома №22 на 5-й линии Васильевского острова. Как рассказали о случившемся местные жители в паблике "Живем на Васильевском" "ВКонтакте", женщина решила устроить дверной проем вместо окна.

Неприятные изменения произошли в квартире №1 без согласования с другими жильцами, ремонт женщина затеяла 19-20 августа. В те дни в здании демонтировали оконный блок, разрушили подоконное пространство ограждающей стены и начали устройство дверного проема. С улицы место работ прикрыли коробом из ДСП.

По информации "Фонтанки", дом не признан памятником, а помещение в переделанной квартире давно переведено под нежилое и было отдано под магазин. Отдельный вход, которым сейчас возмущены местные, также был согласован с КГА пять лет назад. Кроме того, в тот момент около 70% жильцов, согласно документам, не имели ничего против отдельного входа в здание. Сами же жители настаивают, что собрание, где обсуждался этот вопрос, не проводилось, и соответствующий протокол никто не подписывал.

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Фото: Живем на Васильевском | Васильевский остров / "ВКонтакте"