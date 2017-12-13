Петербурженка призывает создать избирательный участок в храме, а не в детском саду

В Красносельском районе предложили голосовать в храме, а не детском саду.

Жительница Красносельского района выступила с инициативой перенести избирательные участки из детских садов и школ в православные храмы и соборы. Предложение она адресовала уполномоченному по правам ребенка. Свое решение петербурженка аргументировала тем, что большое количество населения города придет на территорию, поэтому нужно заранее побеспокоиться о здоровье малышей. Проконтролировать наличие инфекционных и других заболеваний у голосующих не представляется возможным. Однако, чтобы не заражать детей, лучше перенести все мероприятия в другие места.

Недовольство антисанитарией заставило женщину написать жалобу. Поводом для возмущения стал тот факт, что в детсаду, в который ходит ее ребенок, собираются организовать избирательный участок. Ранее такой проблемы не возникало, така как подобные действия происходили в соседней школе. Однако, сейчас заведение закрыто не реконструкцию. Чиновники решили перенести голосование за президента России поближе к детям.

Отметим, что на территории государства нет закона, запрещающего голосовать в детских садах. Представители районной администрации заверили петербурженку, что после выборов тщательно очистят и дезинфицируют помещение.

