Петербурженка потеряла эксклюзивные швейцарские часы стоимостью около 20 тыс. евро

Дочь владелицы часов, которая потеряла их, рассказала, что точно не помнит всех обстоятельств.

В Северной столице потеряны дорогие швейцарские часы марки Rolex, принадлежащие местной пенсионерке. Ориентировочная стоимость аксессуара достигает 2 млн рублей. Как сообщает "Оперативное прикрытие", дорогостоящие часы исчезли накануне вечером, примерно в 22:00, с Каменностровского проспекта.

Дочь владелицы часов, которая потеряла их, рассказала, что точно не помнит всех обстоятельств. Она утверждает, что, вероятно, надела часы стоимостью около 20 тыс. евро на обычную прогулку 20 июля.

Прогулка продолжалась с 16:00 до 22:00, однако точное место, где могли потеряться драгоценные часы, установить не удается.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти полиция задержала мужчину, более 10 лет назад ограбившего магазин Hublot в Будапеште.

Фото: Unsplash (Yash Parashar)