Пострадавшая при теракте на "Техноложке" петербурженка отсудила 500 тысяч

ГУП "Петербургский метрополитен" отдаст пассажирке пол миллиона рублей за невнимательность.

Петербурженка, ставшая жертвой теракта на станции метро "Технологический институт" отсудила подземки 500 тысяч рублей. Девушка сочла, что отвечать за произошедшее должны не только террористы, но и сами сотрудники метрополитена. В результате она потребовала в судебном порядке возмещения морального вреда.

Отметим, что во время взрыва заявительница находилась в соседнем вагоне. Она испугалась и получила легкую контузию. Пострадавшая объяснила, что считает, что произошедшее случилось из-за невнимательности охраны, которая должна была не пропустить человека с бомбой в подземный транспорт.

В суде установили, что "Петербургский метрополитен" действительно несет ответственность за случившееся. По предположениям женщины, теперь в суд с исками могут обратиться и другие потерпевшие.

Напомним, что незадолго до трагедии начальник ГУПа Владимир Гарюгин подписал документ о проверках подозрительных граждан на территории метро.

Фото: Piter.tv