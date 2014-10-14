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Во время схода лавины в Магаданской области погибла 24-летняя петербурженка

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Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по факту предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Трагедия произошла на перевале Дядя Ваня, расположенном в 30 км от поселка Синегорье, где сошла снежная лавина. Жертвами стали четыре участника лыжного похода, включая 24-летнюю жительницу Петербурга, студентку химфака МГУ. Еще одному человеку удалось выжить, получив травмы.

Для спасения выживших и эвакуации тел погибших была направлена команда из восьми спасателей на вертолете Ми-8 МЧС России, поскольку добраться до места происшествия наземным транспортом оказалось невозможным.

Следственный комитет региона возбудил уголовное дело по факту предоставления услуг, не соответствующих требованиям безопасности жизни и здоровья.

Ранее мы сообщили о том, что в Челябинской области произошел взрыв газа в доме.

Видео: МЧС РФ

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости России,

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