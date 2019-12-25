Петербурженка пытается оспорить продажу четырех квартир после звонков

История с квартирами в Петербурге обернулась судами и отменой сделок.

Жительница Санкт-Петербурга после общения с мошенниками продала четыре квартиры и обратилась в суд с требованием признать сделки недействительными. По одному из эпизодов суд уже принял решение.

По данным Telegram-канала Mash, 65-летняя петербурженка Наталья стала жертвой мошеннической схемы. Неизвестные лица представлялись сотрудниками силовых структур и сообщали о якобы возбужденном уголовном деле из-за переводов денежных средств на счета Вооруженных сил Украины.

После этого женщине заявили, что она участвует в специальной операции по выявлению аферистов. В рамках этой схемы ей запретили препятствовать сделкам с недвижимостью и потребовали продать принадлежащие ей квартиры. Во время общения с покупателями Наталья объясняла продажу жилья намерением переехать к родственникам в Эстонию. В результате она реализовала четыре квартиры и получила в общей сложности почти 31 млн рублей.

Позже женщина осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в суд. В рамках одного из дел суд признал сделку недействительной, однако решение пока не вступило в законную силу. Разбирательства по остальным сделкам продолжаются. Отмечается, что сама Наталья на судебные заседания не приходит.

Фото: Piter.TV