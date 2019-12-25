Пожилая петербурженка перевела мошенникам 4,4 млн рублей

Доверчивой женщине внушили, что ее деньги нужно перевести на некоторые счета для сохранения.

Утром 6 августа в полицию позвонила 65-летняя петербурженка, живущая на Выборгском шоссе. Как стало известно Piter.TV, женщина стала жертвой мошенников.

Днем раньше пенсионерке позвонили с неизвестного номера с кодом Москвы, незнакомый собеседник представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчина заверил, что со счетов женщины могут быть списаны деньги, поэтому их нужно срочно перевести на указанные им счета. Доверчивая пенсионерка перевела через несколько разных банкоматов 4,4 с небольшим миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы рассказывали, как петербургского пенсионера обокрали через Skype.

Фото: pixabay