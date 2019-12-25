Петербурженка отсудила у стройкомпании деньги за помятый кабелем "Ягуар"

Инцидент произошел еще три года назад.

Петроградский районный суд Петербурга встал на сторону горожанки Натальи Тугановой в ее конфликте с ООО "Внешстрой". Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, компания нанесла женщине ущерб.

Как выяснилось, еще в ноябре 2017 года на JAGUAR ХЕ петербурженки, припаркованный у дома №7 корпус 3 по проспекту Большевиков, с крыши упал кабель. Как раз в это время этот дом обслуживала компания "Внешстрой" и вела там соответствующие работы. Кабель сильно помял "Ягуару" крышу, капот и правую заднюю стойку с повреждением лакокрасочного покрытия. В том году, однако, возбуждать уголовное дело суд отказался за отсутствием события преступления. Только тремя годами позже было установлено, кто стал виновником автомобильных "травм", по расчетам оценщика ущерб машине составил 79 тысяч рублей.

Суд взыскал с компании указанную сумму и расходы по оплате госпошлины в размере двух с небольшим тысяч рублей.

Ранее мы писали, что велосипедист заплатил 1 млн рублей за сбитого насмерть пешехода и избежал уголовного наказания.

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